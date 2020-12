QUALIFICAZIONI QATAR 2022 Arrigoni: "Vorrei Bonini al mio fianco per questa nuova avventura, lavorerò per farlo rientrare" Daniele Arrigoni ieri sera ospite di Cpiace. Si è detto dispiaciuto per le conseguenze Covid sul settore giovanile di Lega Pro fermo ormai da marzo. Arrigoni ha parlato anche del Girone in cui è stata inserita la Nazionale sammarinese

Tutto fermo. Le rappresentative giovanili di Lega Pro non giocano partite ufficiali da marzo inizio dell'era covid. L'ex tecnico di serie A Daniele Arrigoni, Responsabile del Settore Giovanile di Lega Pro, si dichiara preoccupato per questi ragazzi che continuano ad allenarsi per tenere il ritmo, ma è chiaro che la partita è il sale del calcio e senza i 90 minuti diventa complicato tenerli sul pezzo non conoscendo ancora nessuna data di ripresa.

Daniele Arrigoni lo scorso novembre è stato nominato Direttore dell'Area Tecnica della FSGC. Un ruolo molto importante che l'ex difensore di San Marino Calcio e Cesena, solo per citarne alcune, ha preso – a suo giudizio- con grande entusiasmo. Da qualche giorno la Nazionale conosce gli avversari che affronterà nel Girone di Qualificazione al Mondiale Qatar 2022. Un Girone per lo più proibitivo ma che potrebbe certificare quella crescita evidenziata nelle ultime due partite di Nation League. Arrigoni non la nomina, ma ovviamente pensa alla doppia sfida con Andorra. Arrigoni, volutamente non parla di nomine CT. Gli indizi e probabilmente anche le sue intenzioni portano alla conferma di Varrella. Questa verosimilmente è l'idea che suggerirà al Consiglio Federale che sarà poi chiamato a decidere. Arrigoni, non parla di Varrella, ma di Massimo Bonini sì. Non è un mistero che Arrigoni lo voglia al suo fianco in questa nuova avventura.

Nel video la sua intervista

