NAZIONALE Arriva la Russia, si chiude il biennio

L'ultimo giro di Euro 2020 San Marino se lo concede questa sera, in casa, allo Stadium. Avversario l'ingiocabile Russia che arriva qualche giorno dopo il Kazakistan e lo storico gol di Berardi. Il gol, obiettivo di partenza di ogni girone e centrato dai ragazzi di Varrella all'ultima curva, può da un lato aver tolto un po' di pressione, ma dall'altro non può consentire il rifiato. Il CT lo sa e richiama un'andata al limite dell'umiliazione per spremere in cambio una gara seria fatta di naturale propensione alla sofferenza, cuore, ma anche ordine tattico. Il pericolo numero 1 si chiama Artem Dzjuba, è capocannoniere di un gruppo piuttosto qualificato con leadership a rischio per via dell'interista belga Lukaku. Uguale non sono previsti sconti. Calcio d'inizio alle 20,45, diretta radio sui 103,2 di San Marino Classic. Gol, commenti e interviste a partire dalle 22,45 su San Marino RTV ed RTV Sport.



