Arriva Michele Pieri per l’attacco de La Fiorita

Michele Pieri è il primo acquisto del mercato estivo de La Fiorita. Tra l’attaccante classe 92’ e il direttore sportivo Gian Luca Bollini è stato trovato l’accordo,

Pieri, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Rimini e in seguito ceduto al Palermo, ha debuttato tra i professionisti con la maglia del San Marino Calcio, nella stagione 2011 – 2012. In seguito ha militato nel Santarcangelo, nella Vis Pesaro, nel Romagna Centro, nel Vallesavio, nel Cattolica e nel Torconca e nell’Urbino. Sul Titano ha già vestito le maglie di Murata e Faetano.

“L’obiettivo – spiega il direttore sportivo Gian Luca Bollini – è stato da subito quello di cercare di confermare l’ossatura della squadra che in questi ultimi anni si è sempre dimostrata una delle più competitive del campionato. Siamo contenti che quasi tutti abbiano dimostrato particolare attaccamento a questi colori, senza seguire il richiamo dei soldi. Pieri, attaccante che in questi due anni ha dimostrato di essere un giocatore che nel campionato sammarinese può fare la differenza, è il primo nuovo arrivo. Stiamo lavorando, e siamo a buon punto, per rinfoltire la rosa con un’altra punta, un centrocampista e il secondo portiere. Nei prossimi giorni annunceremo altre novità”.