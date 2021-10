CAMPIONATO Aruci affonda il Tre Fiori: 2-1 Libertas Succede di tutto tra Tre Fiori e Libertas: i granata vincono 2-1 con la doppietta di Aruci. Ai ragazzi di Matteo Cecchetti non basta un secondo tempo di assedio e il gol del momentaneo pareggio di Ferraro. Borgo Maggiore sale a quota 6 in classifica.

Era il big match della 3^ giornata e Tre Fiori-Libertas non ha certamente tradito le attese. Ad aver la meglio, in maniera rocambolesca, sono i granata di Cardini che ringraziano capitan Aruci e portano a casa 3 punti pesantissimi, soprattutto per il morale. Nel primo quarto d'ora succede di tutto: Ferraro cerca spazio sulla destra e lo trova, l'ex Lualdi anticipa tutti ma centra il palo da pochi metri. Alla prima sortita offensiva, invece, e con un'azione fotocopia la Libertas passa: Narducci in verticale da Olcese, palla in mezzo e Aruci non deve fare altro che spingerla dentro. Borgo Maggiore è avanti ma il Tre Fiori non ci sta: Cuzzilla imbecca Ferraro che si fa murare da un attento Zavoli. Altrettanto lo è il collega Castagnoli che nega il possibile raddoppio ad uno scatenato Olcese: l'ex San Marino Calcio e Vis Pesaro, sul secondo tentativo, spara alle stelle.

Poi la partita, improvvisamente, si spegne per quasi un'ora di gioco. La ripresa è molto nervosa con tanti ammoniti e mezze risse che si creano nel rettangolo verde. In queste scene da far west esce fuori il Tre Fiori che, con l'ingresso in campo di Pollino, cambia marcia: il 24 scappa sulla sinistra, serve Zoumbare che – spalle alla porta – serve il meglio piazzato Ferraro per il gol del pareggio. Ora è un assedio: lo stesso Ferraro lascia sul posto due avversari ed esplode il mancino che solo un grande Zavoli può togliere dall'angolo basso. Poi succede quello che non t'aspetti: Fraternali sparacchia via con il piattone per allentare la morsa gialloblu, Castagnoli si fa "scippare" il pallone da Aruci che mette dentro a porta sguarnita e riporta clamorosamente in vantaggio la Libertas. 2-1, doppietta del 10 granata e gli uomini di Cecchetti si affidano alla forza della disperazione. In pieno recupero sale in cattedra Zavoli, decisivo due volte prima su Pollino e poi su Ferraro. La sfera esce e Adami sfiora l'incrocio dal limite. Borgo Maggiore soffre ma vince, il Tre Fiori si rammarica per le tante chance sprecate.

