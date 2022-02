Aruci chiama, Pieri risponde: 1-1 tra Tre Penne e Libertas

La Libertas accarezza il sogno di battere la capolista e far suo il “derby della Funivia” ma un Tre Penne ancora scottato dal ko con La Fiorita e desideroso di non lasciare altri punti per strada non ci sta e impatta sul finale. Borgo Maggiore va immediatamente in vantaggio: palla sanguinosa persa da Casadei, Aruci si avventa e batte Migani per l'1-0. I biancazzurri di Stefano Ceci cercano l'immediata reazione: Righini non trova la porta direttamente da calcio di punizione mentre Zavoli è superlativo quando vola e dice di no alla botta dalla distanza di Gai. Il Tre Penne gioca bene ma non sfonda: qua grande azione corale, Battistini – però – calcia debole e centrale.

Nella ripresa è ancora Città: tiro-cross di Vandi dalla sinistra che colpisce direttamente il palo. Gli uomini di Gabriele Cardini amministrano il vantaggio e provano a chiudere i conti: Flores prende bene il tempo sulla punizione di Giovagnoli ma il suo colpo di testa si spegne a lato. Ben più clamorosa la chance di qualche minuto più tardi: mischia da calcio d'angolo, Ruiz arriva sulla ribattuta ma spara alle stelle un rigore in movimento. E allora gol sbagliato, gol subito: Gai allarga sulla destra per Zonzini, cross in mezzo e deviazione vincente di Riccardo Pieri che può festeggiare il rientro dal brutto infortunio. E' 1-1 e il risultato non cambierà più fino al 90': il Tre Penne guadagna su La Fiorita, la Libertas perde nuovamente il 4° posto a discapito della Virtus.