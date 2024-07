Gli arbitri sammarinesi dell’ASA e colleghi italiani della sezione AIA di Ravenna si sono incontrati questa volta per vestire i panni da calciatori e sfidarsi in una partita amichevole. Sul sintetico di Domagnano è andata in scena una serata divertente terminata 2-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Piccoli e Xhafa. Da segnalare che il portiere della rappresentativa sammarinese, Vagnini, ha neutralizzato un calcio di rigore.