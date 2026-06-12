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ASAC, Mazza: "Sempre disponibili ad aiutare i nostri allenatori, vogliamo contribuire allo sviluppo del calcio sammarinese"

di Alessandro Ciacci
12 giu 2026

Traccia un bilancio positivo della serata Best Coach Award e - più in generale - dell'annata per l'Assoallenatori sammarinese il presidente Giampaolo Mazza: "Sta molto a cuore ad ASAC contribuire alla crescita dei nostri allenatori, quindi queste serate servono proprio per valorizzare il lavoro di questi allenatori che sono fondamentali nella vita delle nostre società. Abbiamo aggiunto in questa edizione il ricordo dei primi 40 anni della nostra Nazionale e quindi abbiamo premiato gli otto Commissari Tecnici che si sono succeduti in questi anni. Ci pareva doveroso festeggiarli perché comunque sono stati protagonisti di una fetta di storia della nostra Nazionale"

Agli allenatori si chiede sempre un bilancio a fine stagione e allora lo chiedo anche a te da Presidente dell'Associazione Allenatori. Com'è stato questo anno per l'ASAC? "Direi che abbiamo nel nostro piccolo contribuito a risolvere le problematiche che nascono durante l'anno agli allenatori relativi al tesseramento, alle condizioni economiche e quindi siamo disponibilissimi ad aiutarli, come dice il nostro slogan We Support Coaches. Speriamo in futuro di avere le possibilità da parte della Federazione di poter contribuire ancora maggiormente allo sviluppo del nostro calcio".





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