ASC: "Preoccupati per i nuovi regolamenti"

L'Associazione Sammarinese Calciatori ha manifestato, attraverso un comunicato, preoccupazione relativamente alle norme contenute nel nuovo accordo quadro che regola l'attività calcistica svolta in territorio. La ASC, si legge, non intende sottoscrivere il nuovo accordo non trovandosi in linea su alcune proposte. Nello specifico l'Assocalciatori del Titano chiede che vengano modificati gli articoli 39 e 40 del regolamento organico della FSGC relativo allo svincolo per rinuncia delle società, nel quale viene concessa la facoltà ai club di svincolare in modo unilaterale un proprio tesserato anche in presenza di un accordo pluriennale. La ASC non contesta la possibilità di svincolo, ma chiede che questo avvenga in modo congruo a tutela anche del calciatore.