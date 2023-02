Ascari a Spalato per Hajduk Spalato - Manchester City, ottavi di Youth League

C’è anche un pizzico di San Marino negli ottavi di finale della più importante competizione europea per giovanili di club. Domani pomeriggio, nella prima delle otto sfide tra le migliori 16 squadre del continente, Cristiano Ascari sarà impegnato in qualità di Delegato UEFA. L’incontro è fissato per le ore 14:00 allo stadio Poljud di Spalato: in Croazia e in gara unica, i padroni di casa dell’Hajduk ospiteranno il Manchester City per giocarsi l’accesso ai quarti di UEFA Youth League, dove la vincente troverà Borussia Dortmund o Paris Saint-Germain, da affrontare in trasferta.