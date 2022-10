FSGC Ascari designato in Polonia come Delegato UEFA del Gruppo 5 degli Europei U17

Nuova chiama europea per Cristiano Ascari, designato per il Gruppo 5 del Turno Preliminare di Qualificazione agli Europei Under 17 del 2023. L’ex arbitro è di scena in Polonia dove – oltre ai padroni di casa – si giocheranno due pass per il turno successivo anche Montenegro, Austria ed Andorra. Venerdì le prime gare con Austria e Montenegro superare entrambe per 2-0 rispettivamente Andorra e Polonia.

