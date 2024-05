SOLIDARIETÀ Asco 35 al fianco di San Marino For The Children

L'Associazione San Marino For The Children onlus comunica che l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 (ASCO 35) anche per quest’anno ha deciso di devolvere l’intero incasso delle attività promozionate svolte in questa stagione. L’ASCO 35 è da sempre impegnata nei progetti umanitari verso l’infanzia e verso la solidarietà e continua a testimoniare ancora una volta, al di là dell’aspetto prettamente sportivo e agonistico, come la semplice aggregazione, condivisione, partecipazione e organizzazione di eventi possa rappresentare un volano formidabile per chi oggi persegue e s’impegna per una giusta causa verso scopi umanitari, in particolare come la promozione e la tutela dei diritti dei minori secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia a San Marino ed in ogni parte del mondo. L’Associazione ASCO 35 organizzando - anche in collaborazione con la squadra di calcio tedesca SAUWA KICKER 03 - varie manifestazioni sportive calcistiche ha consentito di sensibilizzare e dare sostegno ai progetti che l'Associazione San Marino For The Children promuove proprio a favore dell’infanzia più povera ed emarginata nel mondo.

