Medaglia d’argento per l’ASCO 35, la squadra dell’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35, protagonista al torneo di calcio a otto “Un Gol per Baggiovara” disputato ieri, 29 settembre, sui campi della Polisportiva Corlo di Formigine. I sammarinesi hanno superato in semifinale l’Associazione Stampa Modenese 5-4, arrendendosi solo in finale alla selezione “all star” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, vincitrice per 6-2. Terzo posto per le “vecchie glorie” modenesi, guidate dall’ex centrocampista Riccardo Nardini. Il ricavato della manifestazione, organizzata da AOU Modena e Team Enjoy per i vent’anni dell’Ospedale Civile di Baggiovara, servirà all’acquisto di un pianoforte per la struttura.
ASCO 35 medaglia d’argento al torneo benefico di Modena
I calciatori “senior” sammarinesi campioni di solidarietà: grazie alla loro partecipazione sarà possibile acquistare un pianoforte per l’Ospedale Civile di Baggiovara, che compie 20 anni
30 set 2025