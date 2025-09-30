ASCO 35 medaglia d’argento al torneo benefico di Modena
I calciatori “senior” sammarinesi campioni di solidarietà: grazie alla loro partecipazione sarà possibile acquistare un pianoforte per l’Ospedale Civile di Baggiovara, che compie 20 anni
Medaglia d’argento per l’ASCO 35, la squadra dell’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35, protagonista al torneo di calcio a otto “Un Gol per Baggiovara” disputato ieri, 29 settembre, sui campi della Polisportiva Corlo di Formigine. I sammarinesi hanno superato in semifinale l’Associazione Stampa Modenese 5-4, arrendendosi solo in finale alla selezione “all star” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, vincitrice per 6-2. Terzo posto per le “vecchie glorie” modenesi, guidate dall’ex centrocampista Riccardo Nardini. Il ricavato della manifestazione, organizzata da AOU Modena e Team Enjoy per i vent’anni dell’Ospedale Civile di Baggiovara, servirà all’acquisto di un pianoforte per la struttura.
