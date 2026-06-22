ASCO 35 sul podio al 7° trofeo San Marino For The Children

La Rappresentativa Toscana batte il Rimini Legends ai rigori e si aggiudica il settimo trofeo San Marino For The Children. Sabato scorso, sul terreno del “Ezio Conti” di Dogana, si è svolto il quadrangolare a cui ha preso parte anche l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 che ha chiuso al terzo posto.

Il ricavato del torneo è stato devoluto alla San Marino For The Children, con un bilancio che la stessa squadra definisce - in una nota - “estremamente positivo e che permette di contribuire agli scopi umanitari perseguiti dalla onlus sammarinese”. ASCO 35 che tornerà poi in campo a luglio con altri due impegni estivi.







