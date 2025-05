ASCO 35: un triangolare in favore di Mattia Ceccoli

L’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 (ASCO 35) torna in campo domenica 18 maggio per un triangolare amichevole che coinvolgerà Old Stars Granata e International Police Association. Appuntamento allo stadio “Ezio Conti” di Dogana a partire dalle 8:30. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore dell’agente della Polizia Civile Mattia Ceccoli, recentemente investito in servizio mentre era impegnato in un rilievo stradale. L’ASCO 35 parteciperà attivamente alla raccolta fondi attiva da qualche giorno e che ha già ottenuto oltre quattrocento donazioni.