ASCO 35: un triangolare in favore di "San Marino For The Children"

Allo stadio Ezio Conti di Dogana è andato in scena il Triangolare Amichevole Internazionale tra l'Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 – l'ASCO 35 – il Roma Over, proveniente dalla capitale italiana, e gli spagnoli dell'Associacion Tercio Viejo Murciano. Tre partite tra “veterani” per un evento di beneficenza con tutto il ricavato che è stato devoluto a San Marino for the Children.

