SOLIDARIETÀ ASCO35 e Brigata Mai 1 Gioia in campo per San Marino for the Children A conquistare la vittoria finale è stata la Brigata Mai 1 Gioia che si è imposta con il risultato di 3-1

ASCO 35 e Brigata Mai 1 Gioia, il gruppo di tifosi della Nazionale di San Marino, sono scesi in campo allo stadio Ezio Conti di Dogana per una partita di beneficenza finalizzata alla raccolta di fondi a favore dell’associazione San Marino for the Children e dei suoi progetti dedicati all’infanzia. Un’iniziativa che ha unito solidarietà e passione per il calcio, alla vigilia della sfida di Nations League tra San Marino e Finlandia. A guidare dalla panchina la formazione della Brigata Mai 1 Gioia è stato Giorgio Leoni, ex commissario tecnico della Nazionale sammarinese, mentre tra i protagonisti in campo anche Andy Selva, storico ex capitano di San Marino. A conquistare la vittoria finale è stata la Brigata Mai 1 Gioia che si è imposta con il risultato di 3-1.

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