Asia Scotti e le gemelle Zaghini ai raduni azzurri di Tirrenia.

La Nazionale femminile Under 17 italiana prosegue i suoi lavori al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Dopo lo stage concluso ieri, le giovani Azzurre si ritroveranno agli ordini del tecnico federale Nazzarena Grilli per un raduno che andrà dal 3 all’8 luglio. Anche questa volta nell’elenco delle convocate figurano Giulia e Alice Zaghini, rispettivamente portiere e difensore della formazione Primavera della San Marino Academy. Una giovane del Titano anche nel prossimo stage del programma “Calcio +15” che si svolgerà sempre a Tirrenia dall’8 al 12 luglio: Asia Scotti, portiere classe 2006 della nostra formazione Under 17, prenderà parte alle sedute che coinvolgeranno le migliori calciatrici Under 15 d’Italia sotto lo sguardo attento del CT Jacopo Leandri.

