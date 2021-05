Ass San Marino Calcio 2021: “l'iscrizione al campionato di eccellenza ci impone chiarezza sullo stadio”

Il Presidente Luca Della Balda e il Segretario Generale Paride Bugli dell'Associazione San Marino Calcio 2021 ricevuti dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini. Un colloquio costruttivo per l'immediato futuro della nuova realtà calcistica biancoazzurra. I vertici del “nuovo San Marino Calcio” hanno informato Lonfernini degli sviluppi con massima attenzione alle strutture sportive senza le quali non è possibile procedere nemmeno all'iscrizione nel campionato di Eccellenza.

Non è ancora chiaro chi deve sciogliere il nodo “Stadio si o Stadio no” se l'ok o meno spetta al Cons o alla Federcalcio. Lonfernini, sul tema, è stato molto chiaro. “Le strutture sportive sono dell'Eccellentissima Camera e non vorrei più rivivere diatribe ormai obsolete e poco costruttive, c'è una nuova realtà e mi sembra doveroso creare i presupposti necessari”. Discorso diverso sulla Sede ancora in gestione alla vecchia proprietà del San Marino Calcio e sulla quale incombe – dichiara Lonfernini- un ordinanza del tribunale. Sul tema sede sottostante la tribuna lato mare del San Marino Stadium, Della Balda e Bugli sono stati informati che le chiavi dovranno essere consegnate al Cons non oltre il 7 giugno prossimo e l'ufficio di circa una centinaia di metri quadri, dovrà essere sgombro da ogni oggetto appartenente alla vecchia gestione. La nuova realtà potrà eventualmente usufruirne dopo quella data.

Altro discorso per il campo di allenamento. Anche in questo caso sembrano esserci problemi per trovare una collocazione in territorio. Lonfernini, si è espresso chiaramente dicendo che non ha senso che i giocatori restino lontano dal territorio, occorre assolutamente trovare un accordo per fare allenare la squadra all'interno o al massimo nelle immediate zone limitrofe. Il Segretario di Stato allo Sport convocherà tra qualche giorno un tavolo di confronto definitivo con Associazione San Marino Calcio, Cons e Federcalcio.