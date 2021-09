BUFERA FEDERCALCIO Assemblea Federale, Tre Penne: "Nessuna votazione di fiducia al Consiglio Federale"

Assemblea Federale, Tre Penne: "Nessuna votazione di fiducia al Consiglio Federale".

Continua a tenere banco la questione legata all'Assemblea Federale dello scorso 20 settembre. Anche il Tre Penne conferma che in quell'occasione: "Non si è proceduto a votare nessuna conferma di fiducia nei confronti di tutto il Consiglio Federale dato che tale atto non era previsto all'ordine del giorno".

La società biancoazzurra chiarisce che al termine dell'Assemblea si è proceduto come prassi a leggere il verbale che riportava nei dettagli lo svolgimento della riunione ed i punti salienti della discussione. Dopo alcune precisazioni richieste da alcuni membri si è proseguito con la votazione di approvazione del verbale stesso.

