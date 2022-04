AssoAllenatori: nasce il premio ASAC Best Coach Award

L'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio istituisce l'ASAC Best Coach Award, premio riservato agli allenatori del campionato sammarinese di calcio a 11 e di futsal. La giuria che decreterà i vincitori sarà formata dagli allenatori delle squadre sammarinesi, dal consiglio direttivo dell'ASAC e dai rappresentanti della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Il regolamento dell'“ASAC Best Coach Award” prevede la redazione di due distinte graduatorie, una per il calcio a 11 e una per il futsal.

Aventi diritti al voto sono per la stagione 2021/2022: i tecnici della prima squadra del calcio a 11 (15), i tecnici della prima squadra del Futsal (13), il consiglio direttivo ASAC (5) per entrambe le graduatorie, i rappresentanti della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva (3) per entrambe le graduatorie. In caso di parità tra due o più allenatori il vincitore sarà scelto in base alla miglior posizione in classifica nel campionato appena concluso. Per essere considerato valido, ogni tecnico non potrà votare per se stesso.