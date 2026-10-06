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Attesi oltre 8 mila spettatori per Albania - San Marino

La partita, in diretta dalle 20:35 sul digitale terrestre di San Marino RTV, si gioca nello stadio che ha visto la Roma vincere la Conference League.

di Elia Gorini
6 ott 2026

Già venduti 8 mila biglietti per la sfida di Nations League, ma si punta alle 10 mila presenze alla Arena Kombëtare, lo stadio della nazionale albanese, che nel 2022 ha ospitato la finale di Conference League vinta dalla Roma contro il Feyenoord. La squadra di Maran arriva dal ko in Finlandia, i Titani dalla trasferta di Budapest. Quarta gara in dieci giorni. Un’altra sfida nella sfida per San Marino. La rifinitura ha dato qualche indicazione, ma solo nella stretta vigilia il Ct Roberto Cevoli ufficializzerà l’undici di partenza. In attacco favoriti Giacopetti e Gabriel Capicchioni. A centrocampo Zannoni, Lorenzo Capicchioni, Meloni, Della Balda. Nella difesa formata da Fabbri, Cevoli e Tosi, verso un posto da titolare Dante Rossi.

Nel video l'intervista con Dante Rossi, difensore San Marino




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