Augustin: "Oggi non abbiamo giocato, dobbiamo lavorare molto di più"

La vittoria di Recanati sembrava aver contribuito a scacciare la crisi del San Marino che ricade in casa con l'Atletico Ascoli in maniera roboante. L'Atletico Ascoli si impone per 3-0. C'è tanta delusione nelle parole del del Capitano biancoazzurro Ale Augustin: "Non siamo riusciti a vincere, abbiamo fatto una prestazione che penso sia la peggiore che abbiamo fatto fino a questo momento. Non c'è altro che lavorare e prendere responsabilità. Il calcio quando lavori primo o dopo paga. Il primo tempo abbiamo sofferto tanto, non siamo riusciti a calciare in porta, abbiamo sbagliato troppi passaggi facili. Il secondo tempo abbiamo provato a stare in partita ma dopo che abbiamo preso il secondo gol è diventato complicato."







