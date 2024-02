CAMPIONATO SAMMARINESE Autogol allo scadere, il Tre Fiori beffa la Folgore Finisce 1-0, la decide la carambola tra Sartori e Venturini.

Un Tre Fiori tanto volenteroso quanto sterile s'infrange a lungo su una Folgore tatticamente perfetta, salvo poi trovare, all'89°, la carambola giusta per l'autogol dell'1-0. I gialloblu allungano sul Murata e restano in scia del Tre Penne – 4° a +3 – mentre Falciano incassa il sorpasso di Fiorentino e Juvenes e scende al 9° posto.

Copione di gara chiaro fin dal 2°: Fedeli per Luigi Rizzo e servizio per Islamaj, libero sul dischetto per un mancino finito in cielo. Islamaj ci riprova con un'incursione centrale, Angelini – tra i migliori nella difesa rossonera – lo ferma prima che possa far danno. L'occasione più nitida arriva verso la mezz'ora: Fedeli millimetrico nell'imbeccare in area Bernardi che se l'aggiusta sul sinistro, carica e centra il palo.

La Folgore sta compatta e, quando riesce, s'affida agli spunti di Pancotti: quello che può far male glielo innesca Bruno, il nazionale biancazzurro attacca Varrella e incrocia il destro, con Nardi a respingere di piede. Ripresa e qui il Tre Fiori è spesso con tutti i giocatori di movimento nella metà campo avversaria, ma senza trovare sbocchi. Il meglio, una punizione sull'esterno rete di Mazzotti e su una verticale di De Lucia, Bernardi fa velo a smarcare Micchi che però non è in giornata e tira senza mira.

La Folgore tappa ogni buco e aspetta l'occasione per la beffa, che ovviamente si presenta col solito Pancotti: Cateni lo pesca tra le linee e lui se la organizza per sparare di mancino, anche qui la palla va sul lato sbagliato della rete. E ancora Pancotti col numero a eludere Varrella, Rizzo si francobolla a murargli la conclusione e, sul ribaltamento, il Tre Fiori pesca l'asso. Islamaj riceve la rimessa di Della Valle, tiene su Pica e gira sottoporta, dove Sartori anticipa Fedeli con una spaccata disperata che centra Venturini e finisce in sacco. Gelo sulla Folgore e gialloblu in festa, certificata dopo 5' di recupero senza sussulti.

