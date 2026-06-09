Azerbaijan-San Marino, Cevoli: "Se ora ci si aspettano risultati è merito delle prestazioni di questi ragazzi"

L'intervista al CT Roberto Cevoli

Voleva vedere una reazione dopo il Bangladesh il CT Roberto Cevoli, e questa è arrivata nella seconda amichevole contro l'Azerbaijan: "Sono molto contento, perché i ragazzi ancora una volta mi hanno dimostrato che ci sono, quindi l'aspetto mentale è fondamentale in questo gioco, quindi oggi hanno dato una risposta importante e sono molto contento"

Preoccupazione che sembrava essere svanita, perché veramente oggi hanno lottato su ogni pallone e il pareggio sarebbe stato anche meritato... "È vero, però vedi, dopo poi vai via con del rammarico, perché potevi fare un risultato anche oggi, questo ci deve dare un po' di rabbia e fare in modo, io sono sicuro che se continuiamo a fare queste prestazioni arriveranno anche risultato. Teniamo conto che questa è una squadra che è centoventesima nel ranking, più o meno, quindi dice tutto questo. Si può sempre migliorare, è chiaro che oggi i ragazzi hanno dato una risposta importante a me e a tutti, anche a se stessi, perché poi serve anche quello, però bisogna sempre migliorare, perché certe cose si possono fare ancora meglio. Bisogna avere la rabbia di poter portare a casa le partite, che oggi c'era la possibilità"

Quando si gioca per vincere magari subentra la paura di non essere abituati, è un qualcosa che bisogna migliorare? "È verissimo, abbiamo parlato proprio di questo in questi giorni con i ragazzi e io credo che sia stato proprio quello col Bangladesh, però è una crescita anche questa, no? Questo vuol dire che i ragazzi sono cresciuti molto, perché se adesso ci aspettiamo che possano vincere, vuol dire che tutto l'ambiente che ci circonda ci ha delle aspettative più alte, grazie alle loro prestazioni, quindi devono essere orgogliosi di questa cosa qui e fare in modo però che non ricapiti più".









