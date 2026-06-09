TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Azerbaijan-San Marino: le parole di Pasolini e Colombo

9 giu 2026

Altra partita di spessore per il difensore della Nazionale, Marco Pasolini: "Abbiamo cercato di essere aggressivi anche noi difensori, quindi di lavorare davanti all'attaccante. E davanti comunque, essendo andati sopra subito praticamente, abbiamo cercato di mantenere il risultato. Hanno avuto le loro occasioni, ma anche noi nel secondo tempo abbiamo avuto un'occasione anche per pareggiare, per fare risultato. Andiamo a prendere i giocatori uomo contro uomo, sappiamo che corriamo anche dei rischi, però ci porta anche molti benefici. Recuperiamo molti palloni e ci aiuta comunque a dare pressione e a recuperare molti palloni"

C'è rammarico nelle parole del portiere biancazzurro Edoardo Colombo: "Penso che oggi ci sia stata una grande risposta dalla partita con il Bangladesh. Dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare tanto perché uscire con questo rammarico inizia a fare sempre più male. Già altre volte ci è capitato nell'ultimo periodo e quindi dobbiamo capire che dobbiamo approcciare subito bene la prima partita per fare ancora meglio poi la seconda. Alla fine giochiamo sempre per fare risultato noi, quindi indipendentemente da contro come uno gioca poi la nostra prestazione di oggi è positiva e sicuramente vorremmo portare a casa qualcosa"





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.