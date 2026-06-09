Azerbaijan-San Marino: le parole di Pasolini e Colombo

Altra partita di spessore per il difensore della Nazionale, Marco Pasolini: "Abbiamo cercato di essere aggressivi anche noi difensori, quindi di lavorare davanti all'attaccante. E davanti comunque, essendo andati sopra subito praticamente, abbiamo cercato di mantenere il risultato. Hanno avuto le loro occasioni, ma anche noi nel secondo tempo abbiamo avuto un'occasione anche per pareggiare, per fare risultato. Andiamo a prendere i giocatori uomo contro uomo, sappiamo che corriamo anche dei rischi, però ci porta anche molti benefici. Recuperiamo molti palloni e ci aiuta comunque a dare pressione e a recuperare molti palloni"

C'è rammarico nelle parole del portiere biancazzurro Edoardo Colombo: "Penso che oggi ci sia stata una grande risposta dalla partita con il Bangladesh. Dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare tanto perché uscire con questo rammarico inizia a fare sempre più male. Già altre volte ci è capitato nell'ultimo periodo e quindi dobbiamo capire che dobbiamo approcciare subito bene la prima partita per fare ancora meglio poi la seconda. Alla fine giochiamo sempre per fare risultato noi, quindi indipendentemente da contro come uno gioca poi la nostra prestazione di oggi è positiva e sicuramente vorremmo portare a casa qualcosa"









