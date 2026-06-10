Azerbaijan-San Marino, Nanni: "Contento per il gol, peccato per quella traversa". Tosi: "Se non possiamo vincere non dobbiamo perdere"

Le interviste a Nicola Nanni e Alessandro Tosi

Leader e capitano di questa Nazionale, Nicola Nanni sale a quota 5 gol con la maglia biancazzurra e torna a segnare su azione: "Fa piacere anche se io li guardo sempre in prospettiva, contestualizzandolo alla la partita. Un gol che ci ha permesso di andare avanti. Ti dico la verità, faccio più fatica a digerire l'errore alla fine piuttosto che essere contento del gol all'inizio, però dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto e sono contento comunque di essere tornato al gol su azione. Peccato per quella traversa, un pareggio avrebbe dato merito a tutto quello che è stato messo in campo dalla squadra, sia carattere che parte tecnica, tattica. Dà un po' il coronamento di una partita che veniva dopo una sconfitta che ci ha fatto male. Da capitano l'ho sentito tanto, quindi fa rosicare perché avrebbe dato tutto un altro senso. Mi sono sempre sentito importante, poi la fascia è una cosa in più, è un prestigio che non ha nessuno, sono orgoglioso di farlo in questa Nazionale. Nonostante la mia giovane età, c'è un gruppo ancora più giovane, quindi io cerco di trainarlo, cerco di dargli consigli, dire parole in più. Mi sono ritrovato a 18 anni in Nazionale, quindi capisco come si sente un ragazzo, però oggi secondo me hanno risposto presente in tanti, con personalità che è da ammirare, quindi sono contento, sono fiero di far parte di questa Nazionale da capitano"

Gol di Nanni arrivato dalla splendida punizione di Alessandro Tosi: "Siamo contenti, c'è sempre un po' di rammarico perché potevamo fare qualcosina in più, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna. Però l'atteggiamento era quello giusto, siamo contenti della prestazione, un po' meno del risultato. Ormai abbiamo in testa che possiamo giocarcele sempre, ovviamente dobbiamo riuscire anche a non perderle, perché se non puoi vincere non devi perdere. Però noi ci mettiamo tutto, anche perché abbiamo la voglia di far bene e anche di vincere, quindi magari a volte esageriamo anche, però secondo me è giusto e dobbiamo portare a casa quello che è"









