B femminile, il Cesena batte 5-0 la San Marino Academy
La capolista la sblocca dopo 7" con Porcarelli e, nel prosieguo, dilaga con De Muri, Battilana, Ciano e Ciabini.
La capolista Cesena – 6 vittorie consecutive – ci mette 7” ad avviare il 5-0 sulla San Marino Academy: le titane battono male il via, Ciano recupera e Porcarelli, vista Limardi fuori dai pali, la sblocca da oltre 30 metri. 3° ko in fila per l'Academy, che resta penultima e in zona retrocessione.
Porcarelli che cerca subito il bis, di testa, sulla mancata trattenuta di Limardi, che rimedia col riflesso. Bis che arriverà al 25° ma su firma di De Muri, che si libera al limite per un'incrociata a rete. E di lì a poco c'è pure il tris di Battilana, pescata sul palo lungo da Gallina per un colpo di testa a piazzarla nell'angolo opposto.
De Muri si divora la doppietta con un diagonale fuori misura e si va alla ripresa, nella quale il Cesena completa l'opera. Il poker arriva su incursione centrale di Ciano, sulla cui conclusione la deviazione di Giovagnoli spiazza Limardi. Infine, al 74°, il sigillo di Ciabini, un pallonetto da appena dentro l'area che non lascia scampo all'estrema dell'Academy e vale la definitiva manina.
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