CAMPIONATO SAMMARINESE Badalassi decide La Fiorita - Tre Penne L'attaccante biancoazzurro firma il gol da tre punti che proietta la squadra di Stefano Ceci in vetta alla classifica.

La Fiorita – Tre Penne è il “Il Classico” del calcio sammarinese e come tale non può che essere decisa dal guizzo del singolo, in una partita nella quale le azioni veramente pericolose si contano sulla punta delle dita di una mano. Il guizzo lo trova il Tre Penne, che ringrazia il suo bomber Imre Badalassi, autore della rete da tre punti, che intanto vale un po' di rivincita con La Fiorita, dopo il ko nella finale scudetto e con la nuova formula pesa in chiave di classifica.

Ad Acquaviva è partita intensa e corretta. Le difese sono i reparti che fanno da padrone sui rispettivi attacchi da controllare. La squadra di Stefano Ceci prova a ribaltare l'azione, con la velocità del suo numero 95, il sinistro va alto, quando sembra poter essere l'azione buona a metà di primo tempo. Non è La Fiorita-Tre Penne senza almeno un paio di episodi ad accendere la partita. Il primo in area di Città sul contatto Palazzi-Barretta. Giocatore gialloblu a terra e proteste di Montegiardino. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa bella azione de La Fiorita con Zafferani per Rinaldi. C'è la parata di Migani, ma un attimo prima anche il fischio dell'arbitro per la posizione irregolare del capitano gialloblu. Di là, la posizione è quella di Righini. La punizione di quelle che possono far male, bella esecuzione, ma palla larga. Al tredicesimo si sblocca la partita. L'azione del Tre Penne parte a sinistra e arriva dalla parte opposta, con Nigretti che la mette al centro, la difesa del La Fiorita si perde Badalassi, ecco il guizzo da attaccante vero e tocco sotto misura che vale l'1-0.

Occhiata al guardalinee per certificare la posizione regolare, ci sono altre proteste del La Fiorita, è vantaggio Tre Penne. La squadra di Oscar Lasagni deve recuperare. Prova a portare qualche pericolo in area biacoazzurra, ma non tali da concretizzarsi in rete. La palla per il gol ce l'avrebbe ancora il Tre Penne. Pieri si libera in mezzo a due, calcia forte, Vivan tiene accese le speranze del pari. Il Tre Penne non concede, La Fiorita non trova spazio per far male, vince la squadra di Stefano Ceci 1-0. Città che va alla sosta del campionato da prima in classifica, con il Cosmos, ma con il turno di riposo già osservato e con zero sconfitte subite.

