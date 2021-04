Badalassi e la Folgore a mille: 6-1 alla Juvenes/Dogana

il resoconto di Riccardo Marchetti

Ritrovato Badalassi la Folgore è anche macchina da gol e stavolta ne fa le spese la Juvenes/Dogana: 6-1 lanciato dalla tripletta dell'ex Tre Fiori, che nelle ultime tre ne ha fatti 7 e ora è capocannoniere a quota 8, insieme a Baldini – in serata no - e Pacchioni. È il 9° risultato utile in fila per una Folgore che dopo la ripresa ha il record di 18 gol fatti e 2 subiti. L'aver bucato cotanta difesa è la magra consolazione della JD, al secondo ko tennistico dopo il 6-0 con La Fiorita.









I biancoblu la prendono poco e in quel poco pasticciano, Falciano invece spinge e pressa ed è subito assolo. Quaranta e Franciosi chiudono sul triangolo Dormi-Serafini, dopodiché entra in gioco l'uragano Badalassi. Il vantaggio al primo tentativo e al primo angolo della partita, con Dormi a battere e lui a incrociare di testa. Fa tutto da sé invece quando è ora di raddoppio: diagonale dal lato corto dell'area e palla in buca, e qui son solo meritati applausi. Vista la vena esplosiva, Badalassi prova a inventarne un altro rientrando dal fondo e andando a giro, palo esterno. Ma tempo 2' e arriva il tris, stavolta su azione corale: Dormi, boa di Pasolini e botta dal limite di Mattia Giardi respinta da Manzaroli, a rimbalzo Sottile arriva prima di tutti e ricicla ancora per la testa di Badalassi, che non fa sconti. Altri 2', altro gol: Mattia Giardi per l'avanzata di Pasolini, il cui mancino buca facile Manzaroli per il poker, ed è appena il 38°.

E dopo il riposo cambia poco, Badalassi non rientra dagli spogliatoi ma passa il testimone a Dormi. Subito a segno su una verticale d'artista di Domeniconi, che lui capitalizza con uno scavetto baciato dalla traversa. Poi, alla mezz'ora, l'ultimo acuto prima del cambio: punizione mancina defilata e doppietta sotto l'incrocio, da ovazione. E in mezzo c'è tanto altro: Brolli imbuca e Franciosi anticipa d'un niente Bernardi, che poi, sull'assist di Nanni, è fermato dal miracolo di Manzaroli – che si fa male ed esce – e da Acquarelli. Acquarelli che salverà ancora sulla linea sul tiro di Matteo Giardi, liberato dall'errore di Tonti. E poi la mancata doppietta di Pasolini, che se lo divora su angolo di Bernardi e ci va vicino su punizione. Infine, in chiusura, la magata di Protino, che passa tra Spighi e Rosini e buca Bicchiarelli sul suo palo, così la Juvenes – comunque a un passo dall'obiettivo playoff – può congedarsi con un mezzo sorriso.