CAMPIONATO SAMMARINESE Badalassi e Serafini lanciano il Cosmos: 3-1 alla Virtus Cadono i campioni in carica per mano del Cosmos di Omar Lepri: successo per 3-1 in rimonta con la doppietta di Badalassi e l'eurogol di Serafini. Serravalle sale a quota 12 in classifica, scavalcando proprio la Virtus ferma a 10.

Il Cosmos mostra i muscoli e fa suo lo scontro diretto contro la Virtus: 3-1 in rimonta e sorpasso in classifica. Avvio vivace con entrambe le squadre che ci provano, senza però impensierire Passaniti da una parte e Celato dall’altra. Vicino allo specchio ci va invece Enrico dopo il recupero palla Cosmos: il mancino deviato sorvola la traversa. Sull’altro versante gol annullato alla Virtus per un fuorigioco segnalato ai danni di Tortori sul servizio di Pecci. Acquaviva che fa comunque male in ripartenza e, alla mezz’ora, trova il vantaggio: Vallocchia arriva sulla sfera in uscita e calcerebbe fuori, sulla traiettoria però c’è Maggioli che tocca con il braccio largo e allora il direttore di gara indica il dischetto. Non va Buonocunto dagli 11 metri ma lo stesso Vallocchia che guarda fino all’ultimo Celato prima di spiazzarlo per l’1-0 Virtus. A centimetri dall’immediato raddoppio Benincasa: Pecci lo trova con il contagiri, l’estirada dell’attaccante termina alta di un soffio. Sul ribaltamento di fronte, però, riemerge il Cosmos: accelerazione di Ben Kacem a sinistra, la sfera vaga nell’area piccola e un rapace come Imre Badalassi non può non approfittarne. Destro all’angolino, Passaniti é battuto e Serravalle torna in quota con il quarto centro in questo campionato dell’ex Tre Penne. 1-1 nello spazio di soli 120 secondi. La Virtus prova a rispondere con Pecci: Tortori imbuca, Celato sbarra la strada al 24 neroverde.

Ripresa ancora a tinte neroverdi: Buonocunto da lontanissimo, Celato alza in corner. A cavallo del quarto d'ora però il black-out che costerà carissimo ad Acquaviva. Piscaglia fa ripartire il Cosmos, Badalassi serve il neo-entrato Serafini e lo stesso difensore – scivolando – lo travolge causando un rigore sacrosanto. Sul dischetto si presenta Badalassi che non sbaglia e spiazza Passaniti: doppietta personale e rimonta completata. La Virtus accusa il colpo, passano solo 30 secondi, Pierri riconquista la sfera su Battistini – con una trattenuta molto al limite – e serve Serafini che, di prima con il piattone, la mette sotto all'incrocio dei pali. I ragazzi di Bizzotto protestano, resta il gol stupendo, il 3-1 che chiude virtualmente i giochi. Anche se questi potrebbero riaprirsi subito dopo quando Buonocunto viene atterrato da Mularoni: giallo ed è il secondo per il centrocampista della Nazionale che lascia il Cosmos sopra di due ma sotto di un uomo per quasi mezz'ora. Ancora proteste in casa Virtus per un contatto Grandoni-Vallocchia non sanzionato dall'arbitro. L'ultimo sussulto con il mancino di Benincasa fuori di un nulla, poi il Cosmos regge bene fino alla fine portando a casa un successo fondamentale per morale e classifica.

