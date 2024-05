CAMPIONATO SAMMARINESE Badalassi: "Raggiunto l'obiettivo". Pieri: "Ai rigori li avremmo sbagliati tutti"

A decretare la qualificazione in Conference League del Tre Penne sono stati la doppietta di Imre Badalassi e il gol al 122° di Riccardo Pieri. "Ce la siamo cercata questa qualificazione, siamo rimasti sul pezzo fino alla fine nonostante fossimo cotti" dice il capocannoniere del campionato, salito a quota 30. E anche il match winner si sofferma sulle difficoltà nell'arrivare in fondo ai supplementari: "La vera domanda è come abbiamo fatto ad arrivare fisicamente al 120°, non me lo spiego. Fino a due settimane fa non riuscivo a camminare per un problema alla caviglia, quindi non so come ho fatto a fare tutti questi minuti. Se non mi aveste chiamato per l'intervista sarei rimasto sotto la doccia per 40'. È stata una gara divertente, per molta fortuna l'abbiamo portata a casa. Potevamo fare molto di più, sfruttando il vantaggio numerico. Cosa ho provato dopo il gol? Ero felice soprattutto per non essere andati ai rigori: per come eravamo messi fisicamente li avremmo sbagliati tutti, io sicuramente. Quindi per fortuna non ci siamo arrivati. Quest'anno abbiamo molti rimpianti, avremmo potuto fare molto meglio. Speriamo di essere più competitivi l'anno prossimo".

