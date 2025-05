PLAY OFF Badalassi risponde a Nigretti, Cosmos-Tre Penne si decide al ritorno La squadra di Città va in vantaggio, quella di Serravalle recupera nella ripresa e sfiora il 2-1 nel finale. il San Giovanni batte la Folgore 1-0.

L'andata play off si chiude come l'andata in campionato, pari e patta tra Tre Penne e Cosmos con gli stessi marcatori, Nigretti da una parte Badalassi dall'altra. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana, il caldo pesa sullo spettacolo di una partita nella quale si ragiona nell'ottica dei 180 minuti, con la squadra di Serravalle che potrebbe accontentarsi anche del doppio pari. Il gol del Tre Penne arriva dopo appena 9 minuti con Giacomo Nigretti che tocca il pallone quel che serve sul cross di Guidi per mandare Semprini fuori causa. L'idea è che potrebbe essere la miccia di una partita più che interessante. Biral avrebbe già al 15' l'occasione per il pareggio sul cross dalla destra, ma la palla finisce sul fondo. Per il resto il Tre Penne è molto molto ordinato, chiude bene gli spazi e il Cosmos fa più fatica a trovarne per colpire la difesa di Città. La chiusura di tempo riaccende la miccia con Pastorelli, a giro direttamente su calcio di punizione da una parte al 44', poi in pieno recupero il brivido è per i tifosi del Cosmos quando Semprini rinvia male e Guidi per poco non fa il 2-0. Prima del fischio di chiusura c'è anche la respinta di Migani che si allunga sul pallone rimesso al centro.

Nella ripresa basta un minuto e Badalassi fa capire che c'è, l'attaccante si gira e calcia, ma centrale, Migani fa suo il pallone. Alla seconda occasione il numero 95 non sbaglia, smarcato dal tocco geniale di Biral, prende il tempo e lo spazio, davanti al portiere firma il pareggio. Il Tre Penne ci prova su punizione con Amati. L'ex Fiorita ha il piede calco, Semprini si allunga a deviare in calcio d'angolo. Nel frattempo è entrato anche Ben Kacem che si fa apprezzare con una gran botta dalla sinistra che Migani alza in calcio d'angolo a 15 minuti dalla fine. Poi nel recupero di partita la squadra di Andy Selva potrebbe pure vincercela. Prima con Pastorelli che spara sul primo palo, Migani devia sul fondo, poi al secondo di recupero con Badalassi che parte in posizione dubbia su un pallone in verticale. Lo stop a seguire è di altra categoria, ma qui il gol è di Lombardi che contiene l'attaccante del Cosmos e poi salva tutto. Al fischio finale è 1-1 e tutto rimandato alla gara di ritorno.

