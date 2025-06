EVENTO BENEFICO Ballardini - Cevoli: "Un evento significativo al quale non potevamo mancare" Al San Marino Stadium hanno portato il loro contributo anche l'ex tecnico di Lazio, Genoa, Bologna Davide Ballardini e il CT della Nazionale sammarinese Roberto Cevoli

Non hanno voluto mancare all'evento “Sfida per la Vittoria” nemmeno due grandi allenatori come Davide Ballardini e il CT della Nazionale sammarinese Roberto Cevoli.

Le loro interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: