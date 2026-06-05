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Bangladesh corsaro a San Marino: 2-1 allo Stadium, non basta Giacopetti

L'amichevole internazionale va alla selezione asiatica che, grazie alla doppietta di Barman, conquista la prima vittoria in Europa della sua storia. Per San Marino momentaneo 1-1 con Giacopetti, al terzo gol in 4 partite con la Nazionale.

di Alessandro Ciacci
5 giu 2026

Due Paesi completamente diversi – per cultura e, soprattutto, popolazione – ma tanto vicini nei valori calcistici. Alla fine però fa comunque festa il Bangladesh che – seguito allo Stadium da migliaia e migliaia di tifosi – porta a casa l'amichevole internazionale e, battendo 2-1 la Nazionale di San Marino, conquista la prima vittoria della sua storia in Europa. Resta grande rammarico per i Titani, e il sentore di un'occasione persa. L'avvio è promettente ma il vantaggio è delle Tigri del Bengala: troppo solo Morsalin al momento del cross, troppo solo Barman nell'area piccola. Il 4 incorna e supera un'incolpevole Colombo per l'1-0 Bangladesh. San Marino però ha una reazione d'orgoglio e alla mezz'ora pareggia: Pancotti verticalizza per Berardi che – sulla linea di fondo – mette a sedere l'avversario e serve sul secondo palo Giacopetti, destro vincente, Marma è battuto e i biancazzurri tornano in quota. Per l'11 è il terzo gol nelle ultime 4 partite con la maglia della Nazionale. Il match è equilibrato e vive di fiammate: Uddin si presenta a tu per tu con Colombo e spara alto, dimostrando di essere un terzino e non un attaccante.

Anche a inizio ripresa meglio il Bangladesh: Fahim arriva sul secondo palo ma – per fortuna di San Marino – la sfera incoccia sul legno. Poi crescono di nuovo i ragazzi di Cevoli. La punizione di Berardi passa letteralmente a centimetri del bersaglio grosso, il destro da lontanissimo di Capicchioni è ben indirizzato ma Marma ci mette la manona e allunga in corner. Sembra essere un momento propizio ma la girandola di cambi spegne i biancazzurri e dà linfa al Bangladesh. Ghosh parte da dietro la metà campo e si invola, il mancino è fuori misura. E – quando tutto sembra andare verso un pareggio – ecco la beffa finale: sulla punizione del centrocampista del Leicester Choudoury, Barman prima scivola poi – sulla girata di Ghosh – si rialza in un amen e di testa sorprende Colombo per il 2-1 che fa esplodere la gioia i tifosi bengalesi. A un San Marino ferito va comunque dato il merito di crederci fino all'ultimo: il tiro da fuori di Capicchioni non creerebbe problemi ma Marma rischia la frittatona e il pallone non varca tutta la linea di porta per un nulla. Ultimissima chance con il tentativo fuori misura di Salicioni dal limite. Vince il Bangladesh, i Titani dovranno fare “mea culpa” e guardare con fiducia al prossimo impegno contro l'Azerbaijan, sempre in amichevole.




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