Barlafante e Battistini alla Libertas, Bahi e Battiata al Pennarossa

Un ritorno e un nuovo volto: le grandi del campionato sammarinese si rinforzano e il Tre Penne non resta a guardare. Doppio rinforzo per Stefano Ceci: torna Piero Cauterucci, difensore classe '99 che aveva già militato con la squadra di Città nella scorsa stagione prima dell'esperienza in D con il Grosseto, mentre è tutto fatto per l'ex fantasista di Cosmos e Libertas Fabio Giovagnoli che andrà a migliorare un reparto offensivo già tra i migliori sul Titano. Prendendo la funivia, si scende a Borgo Maggiore dove la Libertas continua a piazzare colpi di mercato dopo Ben Kacem e Gregorio: gli ultimi due, in ordine di tempo, sono Federico Barlafante - 22enne attaccante ex Juve Stabia e Pineto – e Nicolò Battistini, portiere in arrivo dalla Virtus. Si muove anche il Pennarossa che guarda ai giovani: dalla Vignolese ecco il centrocampista classe 2001 Ismail Bahi. La società di Chiesanuova ha tesserato anche Gianvito Battiata, altro centrocampista di soli 19 anni. Dal Pennarossa, invece, esce Moussa Gueye: il portiere ex Folgore è vicinissimo al Murata di Angelini, a caccia di un estremo difensore dopo l'addio di Manzaroli.

Mancava solo l'ufficialità e questa è arrivata per due dei nomi più importanti e attesi in questo mercato invernale: Massimo Goh sarà un nuovo giocatore del Tre Fiori – un ritorno, a dir la verità, dopo l'esperienza in Conference League di quest'estate – mentre l'ex Cesena e Foggia Loris Tortori è pronto a vestire la maglia della Virtus. Entrambi saranno a disposizione già da questo weekend, per l'ultimo turno del girone d'andata.