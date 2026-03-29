NAZIONALE Bartolomeo Riggioni: "Un onore vestire la maglia di San Marino", Dante Rossi: "Mi godo ogni convocazione"

San Marino - FarOer ha rappresentato anche il debutto per Bartolomeo Riggioni in Nazionale:

"Per me è una bellissima emozione, non vedevo l'ora, è stata la seconda convocazione dopo Malta e quindi mi sentivo bene in campo. Insomma, me la sono goduta, devo dire la verità".

Che cosa vuol dire vestire la maglia della nazionale?

"Beh, è un onore, poi soprattutto quando ho iniziato a venire con i ragazzi, ad allenarmi con loro, ho visto l'intensità, la voglia e quanto ci tengono realmente e lì mi è fatto ancora più piacere vedere tutto questo intorno. Perciò per me è molto importante".

Rammarico forse un po' per il risultato, perché la partita era decisamente molto equilibrata e quindi si poteva un po' evitare anche quei gol.

"Certo, soprattutto dopo un gran bel primo tempo dei ragazzi abbiamo spinto davvero forte e quindi sì, speravamo tutti, tutti. Infatti siamo abbastanza giù per questo, perché almeno portare a casa il risultato ce lo meritavamo sicuramente".

Ha raggiunto 40 presenze in Nazionale Dante Rossi:

"Guardate, sono tante perché sono arrivato a 33 anni e adesso farle è anche bello. Però c'è tanto rammarico perché dentro il campo sapevamo che potevamo portare a casa qualche risultato. L'abbiamo preparata bene, secondo me abbiamo fatto delle cose belle, quello che abbiamo preparato in settimana. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa un risultato che secondo me ci stava".

Senti, ma la voglia mi pare di quelli che ne vogliono fare 80, non 40.

"Io mi sento bene, ancora sto bene. Secondo me l'età è solo un numero. Dopo nella mia squadra, grazie a Dio, gioco sempre, sto bene. Il mister mi ha dato fiducia alle ultime partite, ma io sono a disposizione della nazionale sempre. Il giorno che non ci sarò più non c'è problema, ma fino adesso mi godo ogni momento, ogni convocazione, ogni partita e do il massimo per questa maglia. Io sono felice, extra felice di raggiungere anche questo numero perché 40 presenza in cinque anni non è per tutti, allora sono veramente felice".

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