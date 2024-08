Basakseir padrone, Fiorita battuta 0-4

Una Fiorita volitiva esce con dignità contro una formazione dal tasso tecnico notevole. I turchi del Basakseir volano al terzo turno di Conference e anche se la strada è ancora lunga hanno le carte in regola per arrivare ai gironi. La grande occasione per sbloccarla è della Fiorita, con Casolla che riceve sulla sinistra e scarica dentro con il taglio sul secondo palo dove Di Modugno arriva con un attimo di ritardo. Un vero peccato perchè proprio sul capovolgimento di fronte arriva il vantaggio turco con Piatek che prima chiama poi conclude lo scambio con il sinistro che batte Zavoli.

Non è d'accordo Casolla con la chiamata di un fuorigioco, se c'è è davvero questione di centimetri. Dall'altra parte in questo caso è fortunata la squadra turca che realizza il secondo in maniera casuale con All Sahiner che approfitta di un pallone deviato e mette dentro. Qui la Fiorita accusa il colpo e il terzo arriva di conseguenza l'ultimo tocco sulla linea di porta è del centrale difensivo Gureler.

Nella ripresa i turchi abbassano il ritmo creano comunque altre occasioni con Piatek, Davidson, Turuk, ma il gol del definitivo 0-4 arriva solo nel recupero. La Fiorita guadagna un angolo poi si fa trovare sbilanciata: sul colpo di testa di Ba ottima la risposta di Zavoli, poi l'ex Milan Piatek da posizione ravvicinata, fa doppietta personale. Al San Marino Stadium, Basakseir batte La Fiorita 4-0. Thomas Manfredini saluta lasciando il segno. Ora vacanze meritata poi squadra in mano a Stefano Ceci.