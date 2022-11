Basta un tempo al Victor per piegare il Classe Doppietta di Ambrosini e gol di Kamara nei primi 45 minuti per il 3-0. I biancoazzurri di Cassani allungano in classifica

Basta un tempo al Victor per piegare il Classe.

Il tecnico del Victor Stefano Cassani schiera Dioh e Ambrosini dall’inizio parte dalla panchina Alberto Malo. Il Classe è allenato da una vecchia conoscenza del calcio romagnolo come Davide Succi. Bastano 45 secondi per vedere Stellacci operare un cross sul quale interviene Polidori, la deviazione termina sul palo. Santucci approfitta di una incomprensione difensiva del Victor e calcia sull’esterno della rete. Alex Ambrosini in semi rovesciata con ottima coordinazione, Polidori gli nega un gol pazzesco deviando in angolo sulla linea di porta. Poco prima del quarto d’ora la sbloccano i biancoazzurri : sul cross, salta Monaco, ancora una deviazione sulla linea di un difensore a respingere, Ambrosini carica la conclusione che non dà scampo a Mafalda . Quinto gol in campionato per l’ex Rimini . Trascorrono 10 minuti e arriva anche il sesto con il diagonale vincente del numero 10 e doppietta per lui. Grosso rischio poco dopo quando esce Pazzini, senza fallo a giudizio dell’arbitro, sul successivo tentativo di pallonetto a porta sguarnita la sfera non entra . Prova a riaprirla il Classe con Bottini, il tiro viene deviato da Pazzini in angolo . Nel finale di tempo arriva il tris di Kamara appena convocato dalla Nazionale maggiore Sierra Leone.

Ripresa, Victor vicinissimo al quarto quando sul cross da sinistra mancano l’appuntamento Santini e Gramellini. Ottimo il riflesso di Pazzini quando nega due volte al Classe di rientrare in partita, prima a Tavolieri poi a Santucci . Victor in controllo, ancora un paio di buoni interventi di Pazzini che respinge i tentavi sempre del solito Santucci . Basta un grande primo tempo alla squadra di Cassani. All’Acquaviva Stadium Victor San Marino batte Classe 3-0.

