CAMPIONATO SAMMARINESE Batori ipnotizza il Tre Penne e il Domagnano strappa lo 0-0 In campo all'ultimo al posto dell'infortunato Colonna, il secondo portiere giallorosso para un rigore a Righini. Città al 2° pari in bianco in fila, con tante occasioni create e poca precisione.

Dopo il Murata, il Domagnano frena pure il Tre Penne, che crea tanto, sbaglia troppo e quando arriva in porta trova Lorenzo Batori a blindare lo 0-0. Il protagonista che non ti aspetti: in panchina sulla distinta, titolare per l'infortunio nel pre partita di Colonna e subito sul pezzo nel parare il rigore a Righini. É il secondo pari in bianco consecutivo per Città che con la terza X in 4 turni ora è 8ª, a -4 dalla vetta.

Un rigore il Tre Penne lo chiede già all'11° sul filtrante di Dormi per Amati, a terra sulla trattenuta di Perazzini: il centrocampista protesta con vigore, ma niente fischio. Arriverà 2' dopo, quando il cross di Dormi rimbalza sulla mano di Cervellini. Stavolta niente polemiche e si va sul dischetto, la battuta di Righini però è centrale e a Batori basta intuire il lato.

Il Domagnano riesce a tenere il ritmo lento e frammentato e le occasioni latitano, col Tre Penne che si fa vedere giusto con qualche colpo di testa. Sull'angolo di Amati, Barretta non trova la porta da qualche centimetro, così come non inquadrano Ceccaroli, sul traversone di Nigretti, e Vandi, in tuffo sulla punizione di Righini.

Tutt'altro gas nella ripresa, con Città che ora spinge con più convinzione. Amati prima e la sventagliata di Lombardi poi innescano le imbucate di Nigretti, sulle quali Santoni e Moscardi mancano il tocco a rete. Quindi è Barretta a lanciare e Amati a mettere in mezzo, qui Santoni ci arriva di testa ma ancora non inquadra. Stesso esito quando Scarponi e Ceccaroli recuperano su Celli, con Dormi a ricevere e caricare all'aria dalla mezzaluna.

Amati in area per Nigretti, che non trova la coordinazione per far male, e si va al 77°, quando un altro recupero di Righini su Mazzavillani porta all'occasione più nitida: la verticale di Santoni spiazza la difesa e Guidi può involarsi verso il vantaggio, l'ultimo controllo però è leggermente lungo e Batori ne approfitta per salvare ancora, murandolo in uscita.

Guidi prova a rifarsi aprendo lo spazio per Amati, sull'imbucata che segue Nigretti liscia e Ceccaroli, come i predecessori, spedisce oltre la barra. Leggermente alto pure il tentativo da fuori di Angelini, unico, mezzo squillo di un Domagnano che, nonostante un calendario non semplice, muove di nuovo la classifica.

