CAMPIONATO SAMMARINESE Batori: "Una grande soddisfazione". Nigretti: "Potevamo fare meglio, ma la squadra c'è" Il difensore: "Abbiamo interpretato bene la partita, verremo fuori da questa situazione".

"Fare prestazioni del genere contro giocatori importanti è una grande soddisfazione" dice Lorenzo Batori, secondo portiere del Domagnano ritrovatosi titolare poco prima del via a causa dell'infortunio di Colonna e grande protagonista nello 0-0: "Il tempo per prepararsi mentalmente è stato poco, però i ragazzi e lo staff hanno aiutato molto a essere concentrati in campo. Parare un rigore è sempre bello, però è stato molto bello anche parare la conclusione di Guidi: lo conosco particolarmente bene perché abbiamo giocato insieme e c'è un ottimo rapporto tra noi, è veramente un giocatore fortissimo".

Terzo pari in quattro turni invece per il Tre Penne: "Siamo stati sfortunati - dice il difensore Giacomo Nigretti - la partita l'abbiamo interpretata nel modo giusto e le occasioni ci sono state, potevamo fare meglio. La squadra si vede, ci stiamo allenando bene e verremo fuori da questa situazione".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: