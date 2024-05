COPPA TITANO Battistini: "Arriviamo alla finale tranquilli". Amati: "Stringo i denti per esserci. Addio del mister un 'colpo' ma vogliamo chiudere bene"

La Virtus arriva alla finale di Coppa Titano con la serenità di chi, a prescindere da come andrà, ha comunque vissuto una stagione esaltante, come sottolinea il capitano Manuel Battistini: "Sicuramente dovremo aggrapparci alla solidità difensiva che abbiamo avuto durante tutta la stagione. Dobbiamo solo rimanere concentrati e fare ciò che abbiamo fatto durante tutto l'arco della stagione. Non giocando da un mese le difficoltà saranno maggiori, comunque noi siamo tranquilli: ci siamo allenati bene, abbiamo fatto un'amichevole... in più, avendo già vinto Supercoppa e scudetto, arriviamo a questa competizione più tranquilli".

Sul fronte La Fiorita invece c'è la consapevolezza che dall'esito di questa finale dipenderà il giudizio sull'intera annata della squadra e il centrocampista Armando Amati, seppur limitato da un infortunio patito nei playoff e non ancora al meglio, non vuole assolutamente mancare: "Diciamo che ho fatto tutto per tornare disponibile per questa partita, è una finale e si devono stringere i denti per forza. Il gruppo è consapevole della sua forza: i playoff sono un campionato a parte, gli infortuni possono fare la differenza. Noi abbiamo avuto tante assenze e siamo arrivati un po' corti alla semifinale. L'addio di Manfredini in settimana è stato, diciamo, "un colpo", perché non sapevamo niente. Però l'abbiamo messa via e vogliamo chiudere bene sia col mister che l'anno".

