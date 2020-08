Beffa Fiorita, il Coleraine s'impone allo scadere: finisce 1-0

Come nel 2017 l’Irlanda del Nord illude e poi stronca sul più bello e per La Fiorita ecco il più atroce dei dejà-vu: col Coleraine sembra tutto pronto per i supplementari, invece all’89° McLaughlin infila l’1-0 e stavolta, a differenza che col Linfield, non c’è nessun ritorno a prolungare i sogni.

Punita e fuori una Fiorita partita con un ottimo primo tempo: il pressing alto e deciso blocca sul nascere la manovra del Colraine, non certo brillante in costruzione e impantanato nelle retrovie. I nordirlandesi hanno giusto una decina di minuti di fuoco, aperti dalla conclusione fuori specchio di Allen. L’occasione vera però arriva su un cross lungo di Traynor: Carson l’acciuffa e spara, Vivan oppone i guanti. Sul resto della spinta di casa il duo Di Maio-Brighi è impeccabile e nel finale di frazione La Fiorita torna a farsi avanti. I più attivi e positivi sono Peluso e Amati: è proprio quest’ultimo che, a ridosso del riposo, recupera palla e la mette sul palo lungo, dove Rinaldi manca d’un soffio l’impatto col vantaggio.

Un’opportunità che non avrà replica, perché con la ripresa la benzina finisce e il massimo del pericolo arriva su un pallone messo in mezzo da Peluso, sul quale Deane s’incarta e costringe Canning a mettere pezza. Il resto è tutto del Coleraine, ora dominante: spunto di Doherty fermato sul più bello dal muro di Amati, mentre quando Nixon punta Grandoni e imbuca per la stecca di McLaughlin c’è il miracolo di Vivan a conservare il pari. Sull’angolo che segue Doherty pesca la testa di O’Donnell, palla appena a lato. Ancora angolo di Doherty e stavolta Jarvis incorna nel sacco, però c’è fallo e dunque non vale. I minuti passano e le barricate sembrano portare in dote l’extra-time, poi, all’89°, la mazzata: Traynor lancia dalle retrovie fin dentro l’area, McLaughlin arpiona, elude Di Maio col controllo e spacca per la vittoria, timbrando ai suoi il biglietto che vale il Maribor.

Dall'Irlanda del Nord,

Riccardo Marchetti