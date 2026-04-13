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Beffa San Marino, il Sora acciuffa il 2-2 al 93°

Avanti di due gol all'83°, i biancazzurri subiscono la rimonta a causa di un'autorete e un rigore inesistente. Agganciata - e di fatto sorpassata - la Recanatese, il San Marino a oggi farebbe il playout col Chieti.

13 apr 2026

Nell'anticipo di quello che potrebbe essere uno dei playout, il San Marino passa dall'estasi all'amarezza: sul doppio svantaggio fino all'83°, in 10' il Sora risale fino al 2-2, ottenuto con un rigore inesistente. Vittoria vitale sfumata in pieno recupero per i biancazzurri, una beffa che quasi nasconde gli effetti positivi collaterali. Perché c'è l'aggancio alla Recanatese, cosa che, visto il vantaggio negli scontri diretti, varrebbe il playout col Chieti, che sta a +1; perché 4 punti in fila non arrivavano dal 2 novembre, segno che la squadra sta comunque reagendo al lungo periodo buio; perché lo stesso Sora non scappa e resta a +7, il massimo della forbice consentita perché si disputi l'eventuale spareggio; in più, rimangono 2 le lunghezze sul Castelfidardo e sulla retrocessione diretta.

San Marino avanti nel recupero di primo tempo: la rimessa di Brighi arriva in area, dove Ale prolunga e Melloni stacca a rete, sorprendendo Laukzemis sul suo palo. Con la ripresa il Sora spinge per il pari ma senza fortuna, anzi, al 77° si becca il contropiede del bis: Milazzo la strappa a Boglione sul lato corto della sua area e verticalizza per Gasperoni che scatta dalla propria metà campo, arriva fino a Laukzemis e lo fulmina.

9° centro per il capitano – il 4° nelle ultime 6 – e vittoria che pare quasi fatta, ma quel quasi risulterà fatale. La rimonta arriva e lo fa con una doppietta di episodi sfortunati: si comincia con Filì che triangola con Tatti e mette in mezzo, dove la spaccata di Golfarelli spiazza Mieli per l'autogol dell'accorcio. Infine, al 93° Pecchia parte e va giù al limite, sul contrasto di Shiba: un fallo dubbio per un contatto palesemente partito fuori area, invece l'arbitro s'inventa il rigore che manda Bolò a ristabilire la X. X che alla vigilia non sarebbe stato da buttare per il San Marino, ma che vista la dinamica non può non far male.




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