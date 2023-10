QUALIFICAZIONI EURO2024 Belfast, la vigilia di Costantini: "Concentrati fin dal primo pallone"

“Sarà tutto pieno e partiranno a tutta per schiacciarci...”. Esordisce così Fabrizio Costantini che parla nella pancia del Windsor Park prima dell'allenamento di rifinitura. Il CT si aspetta battaglia e non a caso forse siede accanto a Dante Rossi, uno che al solo pensiero si incendia. Nanni e Fabbri ritornano in gruppo e anche in campo, soprattutto il difensore vista la squalifica di Tosi. L'allenamento è spolverato da un vento che qui fa veramente tanto ottobre e tanto Belfast. E' la meno impossibile, ranking alla mano, ma saranno fondamentali approccio e lucidità. Quei momenti di prevedibile sofferenza dai quali uscire magari palla al piede. Lo stadio che rimbomba può essere al contempo spinta e trappola.

Nel servizio l'intervista al CT Fabrizio Costantini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: