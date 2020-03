SOLIDARIETÀ Bella iniziativa dell'azienda di famiglia dell'ex Nazionale Matteo Coppini L'azienda dell'ex centrocampista della Nazionale di San Marino ha donato 10 mila euro all'Ospedale Santa Maria di Terni

C'è anche un po' di San Marino nella bella iniziativa della famiglia Coppini. Matteo, ex centrocampista della Nazionale del Titano, sta sostenendo la raccolta fondi per l'Ospedale San Maria di Terni attraverso la propria azienda. Matteo Coppini vive in provincia in Terni, ma è comunque attento a quello che sta succedendo a San Marino. Non poteva poi mancare un riferimento sportivo, per lui che con la nazionale sammarinese ha affrontato sfide impossibili in questi anni.

