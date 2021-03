SERIE A FEMMINILE Bella San Marino Academy contro la Juventus Le Titane giocano una buona gara contro la squadra Campione d'Italia. Bianconere avanti 2-0, poi il gol di Serena Landa, prima del definitivo 3-1 di Cristiana Girelli.

Una bella San Marino Academy fa un figurone contro la Juventus campione in carica cedendo alla squadra di Rita Guarino 3-1. Le bianconere sono pericolose con Bonansea, Ciccioli ci mette subito una pezza dopo pochi minuti. Dall'altra parte la punizione di Raffaella Barbieri va a chiamare in causa Bacic che alza sopra la traversa. Il gol che sblocca la partita al 13' è una sfortunata deviazione di Montalti sul cross dal fondo di Lundorf. Bianconere avanti 1-0. Risposta di Chandarana, al volo dal limite, il mancino termina alto. La squadra di Alain Conte il gol del pareggio se lo costruisce con Yesica Menin. Il capitano sammarinese riconquista palla al limite poi riesce a sfondare e calciare da dentro l'area la conclusione è sul fondo. Prima della fine di tempo che occasione per Cecilia Salvai sugli sviluppi di un corner, il difensore bianconero manda alto.

Nella ripresa occasionissima per la Juventus quando sul cross dal fondo di Girelli, Bonansea gira in porta, Ciccioli si allunga a deviare per salvare. La San Marino Academy ci prova, Barbieri non ci arriva di un soffio. La Juventus potrebbe raddoppiare quando Lina Hurtig fa tutto benissimo fino al tocco sotto, la conclusione della svedese finisce larga. La numero 17 bianconera si rifà al 66'. Sul calcio d'angolo, Lina Hurtig prende il tempo e batte di testa Ciccioli per il 2-0 Juve. Partita che sembra chiusa, ma la San Marino Academy non si arrende. Prima Lundorf anticipa Bacic in angolo rischiando la deviazione nella propria porta, poi Serena Landa, regala alle Titane un finale di gara ancora aperto con un gran mancino dal limite dell'area. L'ex giocatrice della Roma mette il pallone vicino al palo dove Bacic non può arrivare. All'89' la Juventus la chiude definitivamente con il 16' gol di Cristiana Girelli che appoggia di testa il pallone sul cross di Alves. Juve di nuovo a +3 sul Milan in attesa del big match, San Marino Academy che sfiderà la Florentia San Gimignano, per le Titane comincia la parte più importante del campionato nella ricorsa alla salvezza.

