Ben Kacem: "Avanti verso il nostro obiettivo". Amati: "Momento particolarmente difficile"

Le interviste

Mohammed Ben Kacem attaccante Cosmos :”Oggi è stata veramente una bella partita, aperta fino alla fine, siamo riusciti a portarla a casa. Sì, perché da molto che non prendiamo tre punti, quindi ci voleva questa vittoria importante, che ci da molta fiducia, e così noi continuiamo ad andare avanti per il nostro obiettivo, che sono il play-off,

Armando Amati centrocampista Tre Penne :”È un momento particolarmente difficile, diciamo. Come se ne esce? Siamo uniti, siamo sempre stati uniti dall'inizio, continuiamo a lavorare per restare uniti, e fin dalla stagione al migliore dei modi. Gli episodi anche non vi dicono bene, oggi è stata una partita sicuramente equilibrata, poteva finire in qualsiasi risultato, è finita con la vittoria del Cosmos.Sì, purtroppo anche oggi un errore nostro ci ha, diciamo, condannato, perché il primo gol è venuto da un errore nostro, il secondo secondo me l'hai preso in ripartenza, che ci può stare, cercando di pareggiarla, però non è la prima volta e quest'anno è così.