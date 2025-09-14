Ben Kacem esalta il Fiorentino: 2-0 al Pennarossa

Il figliol prodigo è rientrato a casa. Dopo tre stagioni disputate con altre maglie, Mohamed Ben Kacem è tornato a segnare con quella del Fiorentino, la squadra che l'aveva lanciato nel calcio sammarinese, già alla seconda partita di campionato, regalando ai rossoblù il primo successo dell'anno, contro il Pennarossa.

Mentre la squadra di Ricchiuti ha mostrato l'intenzione di proporre un calcio ragionato e manovrato in questa stagione – e di avere la capacità di farlo –, ma di fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta, quella di Costantini sembra avere ancora le idee un po' confuse in fase di impostazione. Tuttavia, quando davanti hai due come Ben Kacem e Abouzziane, qualche soluzione, lanciando il pallone in verticale, si trova sempre e così è stato.

Nella prima mezzora il dominio territoriale di Chiesanuova è pressoché totale, ma ciò si traduce solo in una richiesta di calcio di rigore, che l'arbitro non assegna, e due punizioni dal limite sfruttate male. A scuotere la partita ci pensa il Fiorentino al 34': il lancio di Bottoni trova la difesa impreparata, nonostante fosse schierata. Ben Kacem ne approfitta, stoppa il pallone, si allarga e batte Lazzarini da posizione defilata. L'1-0 fa perdere la bussola al Pennarossa, che al 41' rischia ancora, sempre per mano del numero 11 rossoblù, il cui tiro è parato in uscita da Lazzarini.

Nella ripresa, i biancorossi pian piano si ritrovano e cercano la via del goal prima con Depaoli, che colpisce l'esterno della rete, poi con Dulcetti, stoppato dal portiere Benedettini, che da qui in poi sarà molto più attivo. Al 27' il lancio di Azzurro prende in controtempo la difesa e smarca Cobo, il quale, però, sbaglia il tocco sotto a scavalcare il portiere, spedendo fuori.

Con il Fiorentino che prova a rispondere, ma spreca un bel contropiede quando Belward serve male Ben Kacem, il Pennarossa attacca ancora. Al 32' va vicinissmo alla rete Domini, calciando dal limite e sfiorando, il palo, mentre Benedettini, due minuti più tardi, è decisivo anche sul tiro di Cobo, arrivato al termine di un batti e ribatti in area. I biancorossi, però, non colpiscono e allora il Fiorentino chiude la partita. Ricci, dopo una gara generosissima, si addormenta sul pallone e lo regala a Diop davanti all'area. Il centrocampista aspetta l'arrivo di Ben Kacem, lo serve e il numero 11 segna ancora, a porta vuota. I restanti minuti scorrono via senza altre occasioni: a Montecchio finisce 2-0 per il Fiorentino.

Guarda anche le interviste ai due tecnici.







