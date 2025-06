Colpo in attacco per il Fiorentino che annuncia il ritorno di Mohamed Ben Kacem. L'attaccante marocchino debuttò sul Titano proprio in maglia rossoblu nella stagione 2021-22, la migliore per lui a San Marino con 15 reti in 21 presenze. Ben Kacem è reduce da due annate positive al Cosmos, con 28 reti in 67 partite.